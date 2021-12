ufficiale Kagawa ha risolto il contratto con il PAOK. Il giapponese cerca squadra

Una presenza in campionato, tre nei preliminari di Conference League. Poi di Shinji Kagawa si sono perse le tracce. Il trequartista giapponese, ex di Borussia Dortmund e Manchester United, non gioca una partita ufficiale da metà settembre e ha ufficialmente chiuso la sua avventura con il PAOK. Il giocatore ha risolto qualche giorno fa il suo contratto con il club greco con sei mesi di anticipo e ora è libero di trovare una nuova sistemazione.