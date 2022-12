ufficiale Kozuki promosso nella prima squadra dello Schalke. Ha firmato un nuovo contratto

Promozione in prima squadra per Soichiro Kozuki, esterno di fascia destra in forza allo Schalke 04. Il giapponese classe 2000 ha firmato un nuovo contratto con il club di Bundesliga che scadrà il 30 giugno 2025.