ufficiale L'Ajaccio torna in Ligue 1 ma resta senza presidente. Leca lascia il club

Christian Leca, presidente dell'Ajaccio, ha annunciato in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale che non resterà alla guida del club nella prossima stagione. In carica dal 2019, Leca ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato in questa avventura, culminata con la promozione in Ligue 1: "Come avevo già dichiarato di recente, ho scelto di non continuare ad essere il presidente dell'Ajaccio. Conserverò un ricordo indimenticabile di questi tre anni. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone, moltissime, che mi hanno mostrato sostegno e affetto. Auguro buona fortuna a tutti i componenti del club e ringrazio tutte le persone che in questi tre anni di presidenza mi hanno dato fiducia: dipendenti, giocatori, dirigenti e tifosi. Rimarrò un fedele tifoso".