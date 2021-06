ufficiale l'ex Cagliari Duje Cop torna alla Dinamo Zagabria

Ha lasciato la Croazia nel 2015 per accettare l'offerta del Cagliari, e giocare in serie A come suo padre. Ora Duje Cop (31), dopo essere passato per Malaga, Sporting Gijón, Valladolid e Standard Liegi, riabbraccia la Dinamo Zagabria. A darne l'annuncio è lo stesso club attraverso i profili social. L'ex attaccante della nazionale indosserà la maglia numero 90.