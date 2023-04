ufficiale La FIFA ha deciso: la Coppa del Mondo Under-20 si disputerà in Argentina

Attraverso i propri canali ufficiali, la FIFA ha confermato che sarà l'Argentina a ospitare Coppa del Mondo FIFA Under 20, in programma dal 20 maggio all'11 giugno 2023. La decisione è arrivata dopo che la FIFA ha deciso di revocare l'assegnazione della manifestazione all'Indonesia (dopo lo scontro diplomatico con Israele durante il sorteggio dei gironi); una delegazione si è recata nella Nazione sudamericana per svolgere un'ispezione durante la scorsa settimana e i membri della delegazione hanno visitato le sedi e le relative infrastrutture.

La Coppa del Mondo Under-20 si disputerà in 6 gruppi di quattro squadre ciascuno. Dopo aver ottenuto il diritto di organizzare l'evento, la squadra argentina gareggerà al posto dell'Indonesia.