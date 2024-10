Ufficiale Il "Messi uzbeko" Jaloliddinov cambia nazione: giocherà in Azerbaijan

Nuova casacca in vista per Jasurbek Jaloliddinov (22). Il talento uzbeko, esordiente in nazionale ancora minorenne e paragonato inizialmente a Leo Messi, ha firmato un contratto con il Sumqayit PFK. La sua carriera proseguirà quindi in Azerbaijan, dopo aver collezionato oltre cento presenze in patria e provato i campionati russo e kazako.

Nel 2019 ha sostenuto un provino con il Benevento. Inserito lo stesso anno nella lista dei migliori talenti dal The Guardian, è capitano della selezione under 23 con la quale ha disputato le Olimpiadi a Parigi.