ufficiale La meteora italiana Rafal Wolski ha rinnovato con il Wisla Plock

Nelle scorse ore Rafal Wolski, 30enne centrocampista offensivo polacco con un trascorso da meteora in Italia tra Fiorentina e Bari, ha messo la sua firma su un nuovo contratto con il Wisla Plock, club in patria in cui è approdato tre anni fa. Rinnovo fino al 30 giugno 2025.