ufficiale Wolski cambia idea tre mesi dopo il rinnovo. Ha risolto con il Wisla Plock

Appena tre mesi dopo il rinnovo con il Wisla Plock, si interrompe l'avventura nel club polacco del trequartista Rafal Wolski (30 anni), ricordato in Italia per aver vestito le maglie di Fiorentina e Bari. Il fantasista classe '92, che ha totalizzato 7 gol e 8 assist nell'ultimo campionato della Polonia, ha risolto di comune accordo con la società il contratto firmato a marzo che aveva come scadenza il 2026.