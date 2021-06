L'operazione era già stata definita nei giorni scorsi, adesso c'è anche l'ufficialità del passaggio di Lassina Traore dall'Ajax allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. A darne notizia è la società olandese, con l'attaccante classe 2001 che volerà in Ucraina a fronte del pagamento di circa 8 milioni di euro.

All the best at @FCShakhtar, Lassina! ♥️

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 18, 2021