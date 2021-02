Attraverso i propri canali ufficiali, il Newcastle ha annunciato di aver trovato un accordo con Achraf Lazaar per la risoluzione del contratto. L'ex terzino di Palermo e Benevento lascia dunque i Magpies dopo quattro anni e mezzo e una lunga serie di prestiti, che lo ha portato a vestire anche le maglie di Cosenza e Sheffield United.

🤝 #NUFC can confirm that Achraf Lazaar has left the club after mutually agreeing to end his contract.

Best of luck for the future, @LazaarAchraf.

— Newcastle United FC (@NUFC) February 4, 2021