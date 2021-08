ufficiale Leeds, il "Loco" resta in sella ancora una stagione. Bielsa ha rinnovato

Il Leeds United comunica il rinnovo del tecnico Marcelo Bielsa per un'altra stagione. Per il Loco sarà il quarto anno consecutivo alla guida dei Peacocks, portati nel 2020 in Premier League dopo un'attesa di 16 anni.