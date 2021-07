Il Leeds United ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del difensore Stuart Dallas. Il classe '90, arrivato nel club nel 2015, ha firmato un contratto triennale con il club inglese e resterà in forza al Leeds fino al 2024.

