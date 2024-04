Ufficiale Leeds, Dallas si ritira. Due anni fa l'ultima partita: "Danni al ginocchio irreparabili"

Il Leeds si prepara a salutare uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni. Stuart Alan Dallas, terzino destro classe 1991, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: 2 anni fa (aprile 2022) si infortunò gravemente al ginocchio in uno scontro con Grealish del Manchester City e non è più sceso in campo da allora.

Dallas, in una lettera pubblicata sui social, ha spiegato di aver tentato di tutto pur di rientrare ma ogni cura è risultata vana. "Nonostante gli sforzi, il mio corpo non dava segni di miglioramento. Ho dovuto accettare il fatto che il mio ginocchio abbia subito un danno irreparabile e che non tornerò a giocare come calciatore professionista. Sono ovviamente devastato", ha scritto.