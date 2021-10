ufficiale Letica riparte dalla Romania. L'ex SPAL e Sampdoria firma per il Cluj

Karlo Letica è un nuovo giocatore del Cluj. Il portiere croato, 24 anni, ha militato anche in Italia se pur giocando molto poco fra SPAL e Sampdoria. Proprio in blucerchiato l'ultima stagione, prima di fare ritorno al Brugge che ne deteneva il cartellino. Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo.