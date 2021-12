ufficiale Levante, confermato Lisci in panchina. Il tecnico romano all'esordio fra i big

Il Levante ha deciso di proseguire almeno fino al termine della stagione con Alessio Lisci in panchina. Il tecnico italiano, 36 anni, era stato inizialmente nominato per traghettare la squadra dopo l'esonero di Javier Pereira e ha guidato la squadra in una partita di Copa del Rey. La società ha deciso di non cercare altre soluzioni e proseguire così. Romano di nascita, dopo aver giocato fino alla Serie D col Guidonia ha iniziato a lavorare alla Lazio come coordinatore motorio dei Pulcini e poi degli Esordienti, prima di approdare nel 2011 al Levante, col quale ha iniziato la trafila di allenatore, arrivando a guidare la Juvenil A, l'Atlético Levante (la squadra B delle granotes) e ora la Prima squadra.