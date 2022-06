ufficiale Lille, torna Yazici. Il CSKA comunica di non aver trovato l'accordo per il riscatto

vedi letture

Yusuf Yazici torna al Lille. Il CSKA Mosca ha comunicato in via ufficiale che non è stato trovato l'accordo per il riscatto del trequartista turco. Termina pertanto la sua esperienza nonostante una breve ma eccellente parentesi, che lo ha visto segnare 8 reti in 12 partite, contando tutte le competizioni.