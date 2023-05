ufficiale Liverpool, il nuovo ds parlerà la stessa lingua di Klopp. Annunciato Schmadtke

Nuovo direttore sportivo per il Liverpool, ufficializzato in mattinata: si tratta di Jorg Schmadtke. 59 anni, ex portiere, il dirigente tedesco è reduce da un'avventura lunga 4 stagioni con il Wolfsburg. Prende il posto di Julian Ward che lascia il club dopo 11 anni. In merito il presidente di Fenway Sports Group, Mike Gordon, ha dichiarato: "Jorg fornirà supporto a Jurgen Klopp, in linea con il nostro impegno continuo per continuare a crescere".