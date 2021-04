ufficiale lo Stoccarda blinda uno dei suoi giocatori più importanti, è Orel Mangala

Importante rinnovo di contratto in casa Stoccarda, squadra che in questo momento occupa l'ottavo porto in classifica in Bundesliga. Con un contratto valido fino a giugno 2024, il club tedesco ha blindato Orel Mangala, mediano classe '98 che è anche un perno di questa squadra.