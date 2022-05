Non è stato uno dei "titolarissimi" per Eddie Howe ma si è comunque ritagliato uno spazio importante nel Newcastle. Sean Longstaff, centrocampista inglese cresciuto nei Magpies, resterà "a casa": il 24enne ha firmato il rinnovo per tre stagioni, fino al 30 giugno 2025.

✍️ #NUFC are delighted to confirm that Sean Longstaff has signed a new three-year contract with the club.

Congratulations, @seanlongstaff97!

⚫️⚪️ pic.twitter.com/zzlLPrXKVK

— Newcastle United FC (@NUFC) May 25, 2022