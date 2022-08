ufficiale Lorient, altra uscita in prestito. Il nigeriano Ismaheel va a giocare in Belgio

Altra uscita a titolo temporaneo perfezionata in queste ore dal Lorient. La società neopromossa in Ligue 1 ha infatti fatto partire nuovamente in prestito, dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in Norvegia, al Valerenga, l'esterno offensivo nigeriano Taofeek Ismaheel (classe 2000). Approda stavolta nel campionato cadetto belga: nella prossima stagione giocherà con la maglia del Beveren.