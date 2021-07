ufficiale Lorient, rinnovo quadriennale per il difensore classe 2001 Mouyokolo

Rinnovo per il giovane Loris Mouyokolo. Il Lorient ha infatti annunciato oggi, attraverso una nota diramata dal sito ufficiale, la firma su un nuovo contratto quadriennale per il difensore classe 2001 che ha esordito l’anno scorso fra i professionisti contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1.