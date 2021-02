L'ex terzino di Bari, Parma, Genoa, Milan ed Empoli Luca Antonelli riparte dagli Stati Uniti. Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Miami FC, club di secondo livello statunitense, ha annunciato il suo ingaggio.

BREAKING: 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗮 @TheMiamiFC!

The former @azzurri defender spent nearly 15 seasons in Italy, where he played for @acmilan, @GenoaCFC, @1913parmacalcio, @EmpoliCalcio and @sscalciobari.

READ MORE: https://t.co/ZMTbIiS7SO pic.twitter.com/f9lmL95GIE

