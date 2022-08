UFFICIALE: Lucas Paquetà vola a Londra. Il brasiliano è un nuovo giocatore del West Ham

Nessuna sorpresa: Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del West Ham. Il fantasista brasiliano lascia il Lione, che lo aveva ingaggiato dal Milan nel settembre del 2020, e si trasferisce a Londra per circa 61 milioni, diventando l'acquisto più costoso della storia degli Hammers. Sorridono anche i rossoneri, che riceveranno circa 6 milioni di euro.

Born in Brazil, but now East London is his home.

Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD

— West Ham United (@WestHam) August 29, 2022