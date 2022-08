UFFICIALE: Manchester United, arriva Huddlestone. Sarà giocatore-allenatore dell'Under 21

Tom Huddlestone ha annunciato tramite i suoi canali social di essere stato ingaggiato dal Manchester United come player-coach della squadra Under 21: "Sono al settimo cielo nell'annunciare che mi è stata data la possibilità in questo fantastico club di aiutare ad allenare e sviluppare la prossima generazione di talenti. Sono grato e onorato, è tempo di restituire alla generazione più giovane quel che ho ricevuto". 35 anni, Huddlestone vanta 4 presenze nella nazionale inglese e in passato ha vestito per 8 stagioni la maglia del Tottenham.

Over the moon to announce I have been given the opportunity at this amazing football club to help coach and develop the next generation of talent coming through the system. Grateful and honoured , now time to give back to the younger generation #MUFC pic.twitter.com/ldOTZMK20u

— Tom Huddlestone (@Huddz8) August 3, 2022