Zidane Iqbal, giovane trequartista iracheno del Manchester United, ha rinnovato il suo contratto con i Red Devils. Il ragazzo, entrato nell'Academy dei Red Devils quando aveva solo 9 anni, ha rinnovato il suo contratto fino al 2025 con opzione per la stagione successiva.

ℹ️ #MUAcademy midfielder Zidane Iqbal has signed a new deal with the Reds — congratulations, Zidane! ✍️🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 28, 2022