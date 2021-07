L'avventura al Manchester United di Juan Mata è destinata a continuare per un altro anno. Il fantasista iberico, arrivato nel club inglese nel 2014 ha infatti prolungato il proprio contratto con i Red Devils fino al 2022. Lo comunica il club sui propri canali ufficiali:

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 🔏

🪄 @JuanMata8 has extended his stay at United! 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 2, 2021