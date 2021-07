ufficiale Manchester United, dal Borussia Dortmund arriva Jadon Sancho

"This is his home. This is where he belongs". Così il Manchester United ufficializza l’ingaggio di Jadon Sancho. Dopo un lungo corteggiamento, i Red Devils possono accogliere l’attaccante inglese proveniente dal Borussia Dortmund. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2026.