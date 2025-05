Ufficiale Real Valladolid retrocesso, è addio con Anuar: il capitano ha rifiutato il rinnovo

Anuar Tuhami lascia il Real Valadolid dopo 17 anni. Lo ha comunicato il club spagnolo, recentemente retrocesso, sui canali ufficiali: "Il calciatore e capitano del Real Valladolid ha comunicato al Club la sua intenzione di non accettare la proposta di rinnovo ricevuta e di recedere dal contratto con il club al termine dello stesso, che vincola entrambe le parti fino al 30 giugno.

Il Club ha espresso la sua gratitudine per la sua lunga carriera come blanquivioleta, iniziata nel 2008, quando si unì agli Anexos a soli 13 anni, nonché per la sua esemplare trasmissione dei valori che Pucela rappresenta. Nonostante il desiderio del Real Valladolid di prolungare il contratto del giocatore, il Club ha compreso e rispettato la sua decisione di porre fine a una carriera iniziata con il suo debutto in Copa del Rey nel 2014 e che lo ha visto giocare finora un totale di 158 partite ufficiali con la prima squadra. Siamo convinti che la sua carriera ispirerà molti di coloro che verranno dopo di lui e gli auguriamo la migliore fortuna per i suoi prossimi impegni sportivi e di vita.

Il Real Valladolid saluterà nelle prossime settimane il suo capitano, uno dei giocatori più influenti delle ultime stagioni, un Blanquivioleta orgoglioso e orgoglioso, uno dei nostri".