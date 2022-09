ufficiale Mannone difenderà i pali del Lorient. I bretoni annunciano altri due acquisti

Vito Mannone trova squadra, restando in Ligue 1. Il portiere, dopo aver lasciato il Monaco per fine contratto, ha firmato per il Lorient. 34 anni, l'ialiano ha firmato un accordo annuale. I merlus hanno inoltre annunciato Adil Aouchiche, trequartista proveniente dal Saint-Etienne e Sirine Doucouré, attaccante proveniente dallo Chateauroux. Entrambi ventenni, entrambi hanno firmato per quattro stagioni.