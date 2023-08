ufficiale Un portiere italiano per il Lille di Fonseca. Arriva Vito Mannone

Il Lille ha annunciato oggi l'ingaggio di Vito Mannone. Il portiere italiano, 35 anni, lascia il Lorient e porterà la sua esperienza nel gruppo allenato da Paulo Fonseca. Ha firmato per 2 stagioni, cioè fino al 2025.

La carriera

Nato in Italia (02/03/1988), Vito Mannone ha la particolarità di non aver mai conosciuto la Serie A. Cresciuto all'interno del settore giovanile dell'Atalanta, a 17 anni (nel 2005) viene notato e poi ingaggiato da Arsène Wenger nell'Arsenal. Inizia allora per il nativo di Desio una bellissima e lunga avventura nel calcio inglese: ha vissuto sei stagioni con i Gunners, dove ha condiviso la porta con Almunia, Szczęsny e Fabiański. Per lui 15 presenze in Premier League e 8 in Champions League.

Nel 2013 si trasferì al Sunderland, dove ha giocato quattro stagioni in Premier League, con 80 partite tra tutte le competizioni. Ha continuato la sua carriera nel Reading prima di volare negli Stati Uniti (Minnesota), dopo aver disputato più di 200 partite in Inghilterra (di cui 82 in Premier League). Dopo un prestito di 6 mesi in Danimarca (Esbjerg nel 2020), Vito si è stabilito al Monaco. Un'esperienza positiva che poi gli apre le porte del Lorient.

Le parole di Mannone: "Sono molto, molto felice di firmare per questo grande club. Non vedo l'ora di incontrare tutta la squadra e iniziare a lavorare con i miei compagni e vivere le partite allo Stade Pierre Mauroy, in questa magnifica atmosfera. Sono qui per aiutare la squadra, per aiutare il gruppo dei portieri e per portare la mia esperienza".