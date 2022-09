ufficiale Marcelo riparte dalla Grecia. L'Olympiacos lo annuncia: "Una vera leggenda del calcio"

vedi letture

A 34 anni Marcelo continuerà la sua carriera in Europa. Salutato il Real Madrid in estate, il brasiliano ha infatti scelto l'Olympiacos, campione di Grecia in carica, come nuova destinazione. Ad annunciarlo lo stesso club greco, tramite i propri canali ufficiali: "Una vera leggenda del calcio si unisce all'Olympiacos!", il messaggio nel quale - per il momento - non vengono specificati i dettagli del contratto.