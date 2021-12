ufficiale Marsiglia, rinnova Bamba Dieng. Il senegalese ha segnato tre gol in stagione

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng ha rinnovato il suo contratto con il Marsiglia. Lo ha annunciato il club francese: il 21enne senegalese, arrivato a ottobre 2020 dal Diambars, si è subito adattato al ritmo del campionato francese: dopo la rete segnata in Coupe de France contro l'Auxerre nella scorsa stagione, è già a quota tre in dodici presenze in Ligue 1.