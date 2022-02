ufficiale Mauro Zarate resta in Brasile. Ha firmato con lo Juventude fino a dicembre

Mauro Zárate resta in Brasile. L'attaccante argentino, 34 anni, lascia Belo Horizonte e l'America-MG e firma un contratto con lo Juventude fino al 31 dicembre 2022: "Un curriculum di tutto rispetto: Zárate ha iniziato la sua carriera da professionista al Vélez (ARG), ma ha subito catturato l'attenzione dei club europei, dove ha trascorso buona parte della sua carriera tra Birmingham (ING), Lazio (ITA) , Inter (ITA), West Ham (ING), QPR (ING), Fiorentina (ITA) e Watford (ING). Tornato in Sud America, nel 2017, ha giocato per il Boca Juniors (ARG), dove è rimasto fino al 2021 e ha vinto due campionati argentini prima di iniziare la sua avventura in Brasile", si legge nel comunicato sul sito ufficiale del club di Caxias do Sul.