Adesso è ufficiale: Alexander Isak è un nuovo giocatore del Newcastle. Il club inglese lo acquista dalla Real Sociedad a titolo definitivo, non rivelando però la cifra spesa per averlo (si ritiene essere intorno ai 70 milioni di euro) né la durata del contratto, semplicemente "a lungo termine". Quarto acquisto dell'estate Magpies, vestirà la maglia numero 14 del club di Premier League.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Alexander Isak from Real Sociedad.

Welcome, Alex! 🇸🇪⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 26, 2022