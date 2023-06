ufficiale Niente Champions League per Lopez, altra uscita dalla Real Sociedad in prestito

vedi letture

Non sarà alla Real Sociedad, e quindi con possibilità di giocare anche in Champions League, il futuro prossimo e la stagione che verrà per Roberto Lopez.

Di rientro dal prestito Mirandes, rimarrà in seconda serie, ancora a titolo temporaneo ma stavolta, per l'annata calcistica 2023/24, il trequartista classe 2000 è atteso dal Tenerife.