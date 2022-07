ufficiale Niente rinnovo di contratto con il Villarreal, Aurier da oggi è svincolato

Niente rinnovo di contratto per Serge Aurier, che da oggi dunque entra a far parte della lista degli svincolati. Ad annunciarlo è lo stesso Villarreal, che comunica il mancato prolungamento dell'ex difensore del Tottenham, che potrà ora accordarsi con il suo prossimo club a zero.