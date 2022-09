ufficiale Niente sorteggi, la Russia è esclusa anche da Euro 2024: "Decisione della UEFA"

Il sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024 si terrà il 9 ottobre a Francoforte ma c'è già un verdetto. La Federcalcio russa, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che la UEFA ha deciso di escludere la Nazionale dal torneo, come è già accaduto con Nations League e Mondiale: "La Nazionale russa non parteciperà al sorteggio per le qualificazioni a EURO 2024. Il motivo è la decisione presa a febbraio dalla UEFA di escludere tutte le squadre russe dalle competizioni sotto l'egida dell'organizzazione, fino a nuovo avviso".