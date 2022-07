ufficiale Nizza, Fournier non è più il direttore sportivo: risoluzione per divergenze strategiche

vedi letture

Il Nizza si separa dal suo direttore sportivo, ormai ex, Julien Fournier. Ad annunciarlo è lo stesso club francese con un comunicato ufficiale: "In seguito ad alcune divergenze strategiche, l'OGC Nice e Julien Fournier hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse. Il club e il suo ormai ex direttore sportivo conservano un profondo rispetto". Il suo posto - anche se questo non è ancora ufficiale - dovrebbe essere Iain Moody.