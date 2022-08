ufficiale Non c'è pace per Jesé Rodriguez. Si è già dimesso l'allenatore del suo Ankaragücü

Non c'è pace per l'ex Real Madrid e PSG Jesé Rodriguez, appena trasferitosi in Turchia dopo la mancata promozione nella Liga col suo Las Palmas. Mister Mustafa Dalci ha rassegnato infatti le proprie dimissioni da allenatore dell'Ankaragücü, quando sono trascorse appena tre giornate di campionato (due sconfitte e un pareggio), che hanno visto l'attaccante spagnolo titolare in una sola occasione.

Questo l'annuncio ufficiale del club turco: