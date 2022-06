ufficiale Non solo PSG per Luis Campos: il portoghese anche consulente esterno del Celta Vigo

vedi letture

Luis Campos è da qualche giorno il nuovo responsabile dell'area sportiva del PSG, ma il portoghese - a sorpresa - non lavorerà solamente per i francesi. Con un comunicato ufficiale, infatti, il Celta Vigo ha reso nota la sua collaborazione con il dirigente portoghese, che sarà consigliere esterno per il club spagnolo e lavorerà a stretto contatto con Juan Carlos Calero, coordinatore della prima squadra galiziana.