ufficiale Nottingham Forest, colpo Awoniyi in attacco. Contratto quinquennale per il nigeriano

Il Nottingham Forest ha piazzato il primo colpo internazionale dopo la promozione in Premier League. Si tratta di Taiwo Awoniyi, classe '97, che nella passata stagione si è messo in luce con l'Union Berlino in Germania segnando 20 reti in 43 gare. Il nazionale nigeriano ha firmato un contratto di cinque anni con il club inglese.