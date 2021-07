ufficiale Oikonomidis, ex Lazio, cambia squadra in Australia e va al Melbourne Victory

Ricordate Christopher Oikonomidis (26)? Dopo aver mietuto successi con la Primavera della Lazio, ed aver brillato ancora prima nelle giovanili dell'Atalanta, l'attaccante australiano di origini greche è andato incontro ad una serie di prestiti. L'immancabile Salernitana, poi i danesi dell'Aarhus ed un primo ritorno in patria al Western Sidney.

Dal 2018 il rientro definitivo a casa, ad accoglierlo il Perth Glory dove in tre anni ha messo insieme 16 goal in 41 presenze. Ora il passaggio al Melbourne Victory, con la firma di un contratto triennale. Nuova avventura per il nazionale Socceroos.