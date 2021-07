ufficiale Olympiacos, dal Lille arriva il classe 2001 Aguibou Camara

Dopo Vaclik, arriva la seconda ufficialità di giornata per l'Olympiacos. Il club del Pireo ha infatti annunciato l'ingaggio dal Lille di Aguibou Camara. L'attaccante classe 2001 in stagione ha collezionato una sola presenza in Coppa di Francia nel match contro il Dijon vinto grazie ad un suo gol.