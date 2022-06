ufficiale PAOK Salonicco, ecco il nuovo portiere. Dal Gorica arriva Kotarski

vedi letture

Nuovo innesto per il PAOK Salonicco. Come anticipato dalla nostra redazione qualche giorno fa, Dominik Kotarski è un nuovo giocatore dei bianconeri greci. A darne l'annuncio è lo stesso club con un messaggio sui propri canali social. Il portiere dell'Under 21 croata si trasferisce quindi in Souper Ligka per una cifra di due milioni di euro.