Pastore non è più un giocatore dell'Elche. Ha risolto il contratto con gli spagnoli

Javier Pastore non è più un calciatore dell'Elche, ultima in classifica in Spagna. Utilizzato pochissimo nella prima parte di stagione (ha totalizzato appena 4 minuti), il fantasista argentino ex Palermo e Roma ha risolto il contratto con la società spagnola. Ora cercherà una nuova sistemazione: ha offerte soprattutto dal Sudamerica e in Oriente.