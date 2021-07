Il difensore Bernardo resterà in forza al Red Bull Salisburgo dove ha giocato negli ultimi sei mesi contribuendo a vincere il titolo austriaco e a qualificarsi alla prossima Champions League. A darne notizia è il Brighton, club che ne deteneva il cartellino, sul proprio sito ufficiale.

✍ Defender Bernardo has joined @RedBullSalzburg on a permanent deal, subject to international clearance.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 2, 2021