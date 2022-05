Attraverso i propri canali ufficiali, la Federcalcio della Repubblica Ceca ha annunciato l'estensione del contratto del CT Jaroslav Silhavy. Il tecnico 60enne guiderà la Nazionale fino al termine delle qualificazioni a Euro 2024 (quindi fine 2023), con opzione di prolungare l'accordo qualora Schick e soci riescano a qualificarsi alla competizione continentale.

The new contract is valid until the end of the qualification for the UEFA EURO 2024, ie until the end of the 2023 calendar year.

In the case of qualifying for the final UEFA EURO 2024 tournament, the contract will be extended until the final tournament automatically.

— Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) May 2, 2022