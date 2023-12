ufficiale Ribaltone Olympiacos, annunciati il nuovo allenatore e direttore sportivo

Nuovo allenatore per l'Olympiacos che attraverso i canali ufficiali ha annunciato l'arrivo di Carlos Carvalhal. 58 anni, il tecnico portoghese è reduce dall'esperienza in Spagna, al Celta Vigo e prende il posto di Diego Martinez, il cui esonero è stato comunicato in mattinata con una fredda nota ufficiale.

Il club del Pireo ha inoltre annunciato anche il nuovo direttore sportivo, ossia il portoghese Pedro Alves, 40 anni e reduce da 5 anni all'Estoril. Attualmente l'Olympiacos sta vivendo un momento difficile, la squadra si trova solamente al quarto posto nel campionato greco mentre è terzo nel suo girone di Europa League senza possibilità di accedere al turno successivo. Con una partita ancora da disputare, gli ellenici hanno ancora la possibilità di aprire il paracadute della Conference League.