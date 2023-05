ufficiale Rinforzo d'esperienza per il Panathinaikos, dal Copenaghen torna Zeca

vedi letture

La stagione non è ancora terminata ma il Panathinaikos ha già annunciato il primo rinforzo per il 2023/24. Dopo sei anni, José Carlos Gonçalves Rodrigues Zeca tornerà a vestire la maglia del club ateniese, con cui aveva già giocato dal 2011 al 2017, prima di trasferirsi al Copenaghen. Contratto in scadenza, Zeca rinforzerà dunque il centrocampo.