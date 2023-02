ufficiale Saponjic in caduta libera. Lo Slovan cede l'ex Atletico in seconda serie turca

Nel 2019 era arrivato all'Atletico Madrid con l'etichetta del predestinato, ma non è riuscito a mantenere le promesse. Ivan Saponjic, attaccante serbo classe 1997, lascia lo Slovan Bratislava dopo soli sei mesi (4 gol e 5 assist in 27 presenze); lo aspetta la seconda serie turca e il Bandirmaspor, che lo ha ingaggiato in prestito fino a giugno.